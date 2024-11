Schianto in moto nella notte, corsa in ospedale per due giovani

Ad avere la peggio un 16enne

SUCCIVO – Un brutto incidente è avvenuto questa notte nel centro di Succivo. Due giovani, di 20 e 16 anni, in sella ad una moto per cause ancora in corso di accertamento ne hanno perso il controllo, in Corso Umberto, andandosi a schiantare.

Allertati i soccorsi sul posto si sono portate due ambulanze. Una frattura alla caviglia per il 20enne alla guida mentre più gravi sono le conseguenze riportate dal 16enne trasportato al pronto soccorso di Aversa dove è stato ricoverato in prognosi riservata, molteplici le contusioni riportate