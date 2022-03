CESA/SUCCIVO – Incidente in moto, ieri sera per un 28ennne C.C. di Succivo. L’impatto è avvenuto all’altezza di via Giovanni Pascoli a Cesa. Volato dalla moto è rimasto a terra per diversi minuti. Sul posto i soccorritori del 118. Trasportato all’ospedale Moscati di Aversa dove si trova tutt’ora ricoverato. Comunità in ansia.