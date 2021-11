PIEDIMONTE MATESE – Grave incidente per un centauro nei pressi della Banca Capasso a Piedimonte Matese. L’uomo in sella al suo scooter, diretto verso San Potito Sannitico, si sarebbe dapprima scontrato con un’auto per poi schiantarsi contro un muretto, abbattendolo. Grave, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese.