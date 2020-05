Schianto in via Nazionale delle Puglie. Centauro casertano in codice rosso all’ospedale di Nola

Il 34enne è gravissimo

CASERTA – E’ di un ferito in codice rosso il bilancio del violento incidente stradale che si è verificato questa mattina ad Avella in provincia di Avellino, lungo la via Nazionale delle Puglie. L’uomo, un 34enne della provincia di Caserta, era in sella alla sua Harley Davidson quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro una Audi A3. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è volato sull’asfalto per diversi metri.

Il personale del 118, dopo aver stabilizzato il giovane, lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per indagare sulla dinamica dell’incidente.