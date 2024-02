Schianto lungo la provinciale: due feriti

.

FRANCOLISE/CARINOLA – Schianto, ieri, lungo la strada provinciale di Carinola. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento hanno impattato violentemente. Sul posto i sanitari del 118 per prestare soccorso ed entrambi i guidatori: il più grave è un cittadino di Aversa che ha riportato la frattura del femore e di un braccio, mentre l’altro, residente a Sant’Andrea del Pizzone ha riportato un trauma al torace. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.