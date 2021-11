ARIENZO – Si è verificato un incidente stamattina lungo la Nazionale, in località Signorindico tra Forchia ed Arienzo. Coinvolte un’auto e una apecar il cui guidatore, un 80enne di Arienzo, è stato condotto in condizioni molto serie in ospedale a Caserta. Ha riportato un trauma nell’impatto. Il traffico in zona è andato in tilt.