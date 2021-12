SAN FELICE A CANCELLO -Schianto questa mattina in via Fiume nella frazione di San Marco Trotti a San Felice A Cancello. Per cause ancora in fase di accertamento una vettura si è andata a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione nei pressi della rivendita tabacchi. Gli abitanti della zona allertati dal forte boato si sono riversati in strada prestando un primo soccorso alla guidatrice in attesa dell’intervento dei sanitari.