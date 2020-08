SCHIANTO NELLA NOTTE. Muore centauro 22enne

REGIONALE – Questa notte, nel centro cittadino di Polla, in provincia di Salerno, si è verificato un terribile incidente tra un’automobile e uno scooter. In sella alla moto c’era Pietro, un 22enne originario di Pertosa, che è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Nel veicolo, invece, c’erano due coniugi: la donna è stata estratta dalle lamiere e trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente, il medico del 118, giunto per i soccorsi, ha accusato un arresto cardiaco ed è stato ricoverato all’ospedale di Eboli.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.