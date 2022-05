TEANO/SPARANISE/GALLO MATESE – Incidente, pochi minuti fa, lungo la Casilina il località Taverna Zarone. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un furgone, guidato da un uomo di Gallo Matese, ed un’auto guidata da una donna di Sparanise. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso