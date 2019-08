Schianto sulla Cassino-Formia a Ferragosto. ECCO LE CONDIZIONI DI SALUTE DI LUCREZIA

SAN PRISCO/CASAPULLA (gv) – Dalla capitale ci giungono notizie confortanti sullo stato di salute di Lucrezia Falocco, 24 anni di San Prisco rimasta coinvolta, la notte di Ferragosto, sulla superstrada Cassino-Formia in un rocambolesco incidente, insieme al fidanzato. La giovane sta decisamente meglio e tra qualche giorno potrebbe uscire dalla terapia intensiva. Figlia del noto imprenditore Enrico Falocco, originari di Casapulla, ex presidente della Casertana e attuale gestore con la famiglia della tenuta S. Ferdinando a S. Prisco, Lucrezia è attualmente ricoverata al policlinico ‘Umberto Primo’ di Roma, dove fu trasferita con l’elicottero la notte dello schianto. Le preghiere speciali per lei, da noi della redazione, dai tanti amici, parenti e conoscenti, sono state ascoltate e hanno davvero funzionato.