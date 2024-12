Schianto sulla Domiziana: 3 feriti

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia, i vigili del fuoco e l’ambulanza

MONDRAGONE – Schianto, ieri sera, sulla Domiziana in prossimità della Torre Idac. Il conducente di una vettura, per cause ancora in corso di accertamento ne ha perso il controllo finendo contro il guardrail per poi carambolare al centro strada coinvolgendo altre auto in transito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia, i vigili del fuoco e l’ambulanza. Tutti e tre i coinvolti hanno riportato gravi ferite. Il primo è stato trasportato al Pineta Grande, il secondo a Sessa Aurunca, mentre il terzo, quello meno grave dei tre ad Aversa.