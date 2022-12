Schianto sulla provinciale, noto professionista in ospedale. Camionista denunciato per omissione di soccorso

Il pirata della strada ha continuato la sua corsa ma è stato raggiunto dai carabinieri. L’automobilista ha riportato un trauma cranico ed uno toracico.

TEANO/ROCCAMONFINA Per Sergio Mottola è stata un’esperienza davvero da dimenticare. Il professionista di Teano, a bordo della sua auto, stava percorrendo la provinciale che collega il suo comune a quello di Roccamonfina quando un camion si è schiantato contro la sua vettura, iniziandola poi a trascinarla, fino a farla finire in un burrone. L’autista dell’automezzo, tra l’altro, non si è neppure fermato a soccorrere Mottola che è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Fortunatamente per lui una pattuglia dei carabinieri, che transitava proprio in quel momento, ha notato la sua auto e, mentre un militare si fermava a soccorrerlo, l’altro si metteva all’inseguimento del pirata della strada. Raggiunto e identificato il camionista, gli uomini dell’Arma lo hanno poi denunciato, mentre per Sergio Mottola, trasferito in ospedale, sono state accertati un trauma cranico ed uno toracico.