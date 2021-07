Schianto sulla provinciale. Francesco muore dopo 20 giorni

DRAGONI (Lidia e Christian de Angelis) L’anziano coinvolto nell’incidente stradale di fine giugno non c’è l’ha fatta, Francesco Carlone, 87 anni, ex autotrasportatore in pensione, mentre era ricoverato in ospedale a seguito del grave incidente stradale avvenuto lo scorso 26 giugno lungo Piedimonte Matese –Dragoni si è spento per le ferite e lesioni riportate nell’incidente. Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Montemaggiore al Matese, l’uomo a bordo di un’utilitaria, quando ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi lungo la carreggiata. L’uomo fu soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari che lo trasportarono al Pronto Soccorso per le gravi lesioni riportate, ma nonostante i tentativi di salvarlo, dopo 20 giorni il suo cuore si è fermato. Carlone era molto conosciuto e apprezzato in paese, la sua dipartita ha sconvolto tutti. Disposta l’autopsia sulla salma prima di rilasciare alla famiglia per i funerali.