Schianto sulla Provinciale: si ribalta con l’auto per evitare il frontale

E’ accaduto questo pomeriggio con conseguenti rallentamenti alla circolazione

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Schianto lungo la SP341 tra Santa Maria Capua Vetere e Teverola. Un automobilista alla guida di una utilitaria nel tentativo di evitare un frontale con una altra vettura ha perso il controllo della propria vettura e si è ribaltato. Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti che in quel momento transitavano in zona. Trasportato presso il nosocomio di Aversa per accertarmi. Sul posto dli agenti della polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti di rito. Il tratto viario è stato chiuso per qualche ora creando rallentamenti e code.