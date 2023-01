Schianto sulla provinciale tra un’auto e un furgone: donna incinta ricoverata in ospedale

L’incidente, sul quale indagano i carabinieri è avvenuto probabilmente per una mancata precedenza. Tanta paura per la donna in dolce attesa, subito portata in pronto soccorso.

PIETRAMELARA Un incidente avvenuto, probabilmente, per una mancata precedenza e tanta paura per una donna incinta. Il sinistro si è verificato poche mattine fa lungo la provinciale che collega Pietramelara con Roccaromana. Lo schianto tra un furgone e una vettura, con a bordo un insegnantee e la sua consorte, in dolce attesa. La donna è stata subito ricoverata presso l’ospedale di Piedimonte Matese ma, fortunatamente, né lei né il nascituro hanno subito conseguenze.