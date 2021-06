CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA – Incidente, alle 8 di questa mattina, sulla variante Anas all’altezza dell’uscita Saint Gobain/San Nicola la Strada in direzione Maddaloni. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, ma per fortuna non si registrano feriti.

Il traffico è andato in tilt, proprio nell’ora di maggior flusso veicolare.