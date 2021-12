Schianto tra auto sotto il ponte: 2 feriti. Soccorritori sul posto

AGGIORNAMETO ORE 10.08 – Sono due le vetture che si sono scontrate sotto il ponte di Pietravairano per cause ancora in fase di accertamento. I due guidatori, fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, uno di Sessa Aurunca ed uno di Piedimonte Matese sono stati affidati alle cure dei sanitari prontamente intervenuti sul posto.

IETRAVAIRANO – Schianto, pochi minuti fa lungo la Casilina, sotto il ponte di Pietravairano nei pressi di “Taverna Zarone” direzione Riardo. Ancora sconosciuta al momento l’esatta dinamica dei fatti. Sembrerebbero esserci tre feriti. Soccorritori sul posto

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI