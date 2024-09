Schianto tra due auto in via Greco, giovane in ospedale

Per cause ancora in corso di accertamento le due vetture si sono scontrate violentemente

CAPODRISE – Incidente tra via Greco e via Piedipongola a Capodrise. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, di sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio un giovane per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale. Illeso il conducente dell’altra vettura