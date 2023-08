Schianto tra due auto sulla statale, conducente finisce in ospedale

L’incidente si è verificato poco fa sulla Casilina.

PIGNATARO MAGGIORE/CALVI RISORTA. L’incidente è avvenuto poco fa sul tratto della Casilina che congiunge il Comune di Pignataro Maggiore con quello di Calvi Risorta. Lo scontro tra due auto ha provocato non pochi problemi alla circolazione stradale (gestita dai vigili urbani di Pignataro), mentre per uno dei due conducenti si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sul posto l’ambulanza del 118 ed i carabinieri.