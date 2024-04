Schianto tra due auto sull’Appia, soccorse madre e figlia

Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi.

FRANCOLISE. Brutto incidente, questo pomeriggio, lungo l’Appia. L’impatto tra due auto è avvenuto nei pressi della rotonda che porta a Francolise. In una delle vetture viaggiava una donna con sua figlia. Sul posto si sono subito portati i mezzi di soccorso sanitario ed i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone che hanno effettuato i rilievi. Le condizioni degli occupanti i due veicoli non sembrano, in ogni caso, gravi.