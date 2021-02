SAN FELICE A CANCELLO – Schianto tra due vetture in via San Vincenzo a San Felice a Cancello. Un neo patentato alla guida della sua vettura, una Citron C3, in un tratto in discesa ne ha perso il controllo impattando con una Fiat 600 proveniente dalla direzione opposta ed andando a finire la sua corsa corso il guard rail. Per entrambi i conducenti solo un grande spavento. Sul posto i carabinieri della locale stazione.