Sciopero: Zinzi (Lega), flop anche in scuole Campania, adesione sotto il 3%

“Anche negli istituti scolastici della Campania si conferma il flop dello sciopero proclamato per oggi da Cgil e UIL, con adesioni che non superano il 3% dei lavoratori e dipendenti pubblici coinvolti. Professionisti seri che hanno da sempre sostenuto l’operato dei sindacati, ma che oggi confermano, visti i numeri, il loro disinteresse e la natura strumentale di questo sciopero, fatto con l’unico obiettivo di attaccare il governo. La Lega non si spaventa, andiamo avanti con le riforme, sempre dalla parte degli italiani”.

Lo dichiara in una nota il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.