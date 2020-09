Scippa la borsa ad una donna e la trascina via: arrestato 43enne di SAN NICOLA. IL NOME

SAN NICOLA LA STRADA – I Carabinieri della Tenenza di Caivano hanno arrestato Giulio Sgherzi, 43enne di San Nicola La Strada già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno dato esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura.

Il 43enne è ritenuto gravemente indiziato dei delitti di rapina e lesioni commessi ai danni di una donna 40enne. A bordo della sua auto ha afferrato in corsa lo zaino che la donna portava a tracolla, trascinandola per alcuni metri e procurandole lievi ferite. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza i militari hanno individuato la targa del veicolo e tracciato il suo percorso. Dopo gli accertamenti di rito è stato condotto in carcere.