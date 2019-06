Scippa una donna in bici e fugge via, ma la folla in strada lo picchia. Arrestato e salvato dai carabinieri - CasertaCE

Scippa una donna in bici e fugge via, ma la folla in strada lo picchia. Arrestato e salvato dai carabinieri 11 Giugno 2019 - 11:30

CARINARO – Nel corso della notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, in flagranza di reato di rapina, Giuseppe Marrandino, 37 anni, di Aversa. L’uomo, dopo aver afferrato al collo una 41enne, che in sella alla sua bici stava rientrando presso la propria abitazione, le ha asportato la borsetta posizionata nel cestino anteriore del velocipede, dandosi a precipitosa fuga. Nel frangente, alcune persone che transitavano per strada, avendo assistito alla scena, si sono scagliate contro il Marrandino colpendolo violentemente con calci e pugni al volto. All’arrivo dei militari con dispositivi luminosi e sonori accesi, la folla si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. L’uomo, arrestato dai carabinieri, è stato poi soccorso da personale del 118 che lo ha trasportato presso il Pronto Soccorso di Aversa dove è stato riscontrato affetto da “sospetta rottura del setto nasale”.