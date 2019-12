Scippata fuori all’ufficio Postale, anziana ferita finisce al pronto soccorso

PIEDIMONTE MATESE – Scippata in via Lupoli, anziana finisce al pronto soccorso. E’ accaduto ieri mattina, a Piedimonte Matese. La donna si trovava di fronte all’ufficio postale quando è stata avvicinata da un malvivente che l’ha strattonata per derubarla ed è fuggito via senza lasciare tracce.

L’anziana, soccorsa da alcuni clienti della Posta, ha riportati diversi graffi dalla colluttazione con il ladro e per gli accertamenti del caso è stata trasportata in ospedale.

L’episodio non è ancora stato denunciato alle autorità competenti.