CAPODRISE – Una signora di 63 anni stamattina è riamsta ferita mentre scendeva dei gradini nel cimitero vecchio di Capodrise. M. Massaro è scivolata sulle scale dissestate del camposanto, dove si era recata per far visita alle tombe di alcuni parenti defunti. E’ stata accompagnata dai familiari in ospedale a Marcainise.