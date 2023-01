SCOMMESSE & LUDOPATIA. 100mila euro in sette giorni vinti in un Eurobet di…Ora ci sono bar che, per farsi pubblicità, pubblicano la somma settimanale delle vincite.

CASERTA – C’è un bar che ospita anche un centro scommesse Eurobet, che si è organizzato per far conoscere, settimanalmente, l’entità delle vincite ottenute dagli scommettitori. Si tratta di un centro che si affaccia lungo la Statale Appia e per questo è significativamente, cospicuamente, frequentato da centinaia e centinaia di scommettitori in un luogo dell’Italia, la provincia di Caserta, che, statistiche alla mano, è uno dei più colpiti dalla malattia della ludopatia. Per un centro scommesse come quello di cui ci stiamo occupando, ubicato nella Valle di Suessola, sommare 100mila euro di vincite in una settimana, massimo dieci giorni, è normale routine di fronte ad un monte scommesse nettamente superiore.

Ma

diventa interessante l’iniziativa pubblicitaria attraverso cui questa struttura da informazioni specifiche che vanno a riassumere tutte le vincite settimanali. E così scopriamo che mercoledì scorso, 25 Gennaio, ne sono state realizzate due, di cui la prima di circa dodicimila euro, la seconda di diecimila euro. Nella giornata di ieri, poi, se ne sono registrate un altro paio: una di seimila e una di poco più di settemila. Si tratta di numeri relativi a giorni feriali, quando si gioca di meno. Di solito, durante i week-end, il monte scommesse aumenta esponenzialmente e con esse crescono anche le vincite. Nello scorso fine settimana, ad esempio, puntate effettuate su diversi campionati di calcio europei ed extraeuropei, hanno consentito vincite per circa 33mila euro. Complessivamente, nel giro di una settimana, partita da sabato e domenica scorsi, fino ad arrivare a venerdì, questo bar-centro scommesse, fa sapere, naturalmente a scopo pubblicitario, di aver erogato vincite per circa 100mila euro.