Scompare Gennaro Cristiano: addio allo storico preside dell’istituto Gallo

In tanti lo hanno amato: negli ultimi anni aveva affrontato con dignità la malattia, forte il suo appello per la donazione degli organi

AVERSA E’ scomparso lo scorso 15 agosto all’età di 74 anni il professor Gennaro Cristiano, storico preside dell’Istituto commerciale “Alfonso Gallo” di Aversa. Tanti lo hanno conosciuto: il lavoro per il preside Cristiano, ha rappresentato per lunghissimi anni della sua vita una vera “mission”, scriveva qualche tempo fa il sito comunicati.net. Cristiano in questi anni ha saputo affrontare la malattia con grande dignità e serenità, non si è mai abbattuto, mai un passo indietro, e, con lui, la sua consorte e le sue amate figlie. Da lui è venuto il forte messaggio a donare gli organi.