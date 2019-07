Scompare nel nulla dopo essere andato al mare: rintracciato Martino Merola

SESSA AURUNCA/ SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro.) – Dopo giorni di ricerche è stato rintracciato Martino Merola di Santa Maria Capua Vetere. Come avevamo scritto in un nostro precedente articolo (CLICCA QUI PER LEGGERE) dell’uomo non si avevano più notizie da domenica 21 luglio dopo che si era recato al mare di Castel Volturno.

Martino è stato trovato ricoverato presso l’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca. Al momento non conosciamo i dettagli del motivo per cui si trova al nosocomio né delle sue condizioni di salute.

