Scontri dopo la partita, 9 Daspo: tifoso fuori dagli stadi per 3 anni

L’attività investigativa posta in essere ha consentito di ricostruire i fatti accaduti e le condotte penalmente rilevanti degli appartenenti alle due tifoserie.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nove provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive sono stati emessi dal questore di Latina, in conseguenza dei fatti avvenuti durante la partita di sedie D tra Anzio 1924 e Gladiator 1924, disputatasi lo scorso mese di maggio presso lo Stadio Comunale “Domenico Bartolini” di Cisterna di Latina. Nell’occasione le due tifoserie avevano oltrepassato la grata divisoria tra gli spalti ed avevano iniziato a colpirsi a vicenda creando non pochi disordini per la sicurezza e l’ordine pubblico.

L’attività investigativa posta in essere dal Commissariato di Cisterna ha consentito di ricostruire i fatti accaduti e le condotte penalmente rilevanti degli appartenenti alle due tifoserie. A seguito della denuncia all’autorità giudiziaria, il questore di Latina ha quindi emesso i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

I provvedimenti più afflittivi, della durata di tre anni, sono stati emessi uno nei confronti di un tifoso del Gladiator 1924 e l’altro nei confronti di un tifoso dell’Anzio 1924.