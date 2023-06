Scontri tra tifoserie. Paganese-Casertana: domiciliari terminati per un ultrà rossoblu

Per lui resta l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.

CASERTA. Finisce la detenzione agli arresti domiciliari per un ultrà della Casertana che fu coinvolto negli scontri con la tifoseria della Paganese. Il tribunale di Nocera Inferiore ha sostituito gli arresti domiciliari, appunto, con l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. Questo per quanto concerne un tifoso che ha scelto il rito ordinario. In 12, invece, hanno patteggiato mentre altri 8 saranno sotto processo con il rito abbreviato. I reati che vengono loro contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale esplodente di oggetti contundenti e fumogeni, resistenza e lesioni. Negli scontri fu anche ferito un militare dell’Arma dei carabinieri.