Scontro Floriana del Gf-Vigili Urbani. “Devo passare, sono la presentatrice!” ma i caschi bianchi dicono no

ALIFE (red.cro.) – Il Cola Drink Festival Bar non è Sanremo, come Floriana Secondi, una dei protagonisti della prima edizione del reality dei reality, il Grande Fratello, non è Pippo Baudo, ma ad Alife non si aspettavano di vedere una lite tra la presentatrice e i poliziotti della muncipale.

Giunta in piazza, lo scorso 14 settembre, per presentare la tappa casertana della kermesse, la (fu) star si è resa protagonista di un alterco con i vigili urbani della città alifana. Secondo alcune testimonianze, Floriana ha avuto un’accesa discussione per poter entrare nella zona ad accesso vietato alle auto intorno al palco, la sua richiesta si basava sulla sua presenza come presentatrice della serata e quindi si riteneva autorizzata ad entrare.

Al No pasarán! ribattuto dai caschi bianchi, l’alterco è continuato per diversi minuti.