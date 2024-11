Scontro frontale tra auto e camion: quattro ragazzi in ospedale

L’impatto è stato talmente violento che l’auto è stata distrutta

CASTEL VOLTURNO – Incidente frontale questa mattina poco dopo le 6:00 nei pressi dell’Hotel Scalzone, in via Mezzagni, a Castel Volturno

Un’auto sulla quale viaggiavano 4 giovani, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un camion. L’impatto è stato talmente violento che l’auto è stata distrutta. I giovani tutti feriti soccorsi dai sanitari del 118 sono stati portati due al pronto soccorso della clinica Pineta Grande; uno all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca ed uno all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.