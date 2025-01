Fortunatamente non si registrano feriti

MADDALONI – Incidente in via Forche Caudine a Maddaloni.

Due auto guidate, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Fortunatamente non si registrano feriti, solo disagi alla circolazione