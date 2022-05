Scontro tra quattro auto sulla Statale, tre persone ferite

VAIRANO PATENORA – Tre persone sono rimaste ferite nel corso di un incidente stradale avvenuto lungo la statale “Venafrana”, nel comune di Vairano Patenora. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.

Le cause dello scontro, che ha coinvolto quattro veicoli, sono ancora in corso di accertamento.

Per i veicoli diretti a Venafro/Isernia viene consigliato di proseguire sulla strada statale 6 Casilina mentre per i veicoli provenienti da Venafro/Isernia è consigliata l’uscita al km 1,100 sulla strada provinciale. Sul posto sono presenti le squadre Anas , del 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile.