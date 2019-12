Scoperta a CASTEL VOLTURNO la “villetta degli orrori”: animali segregati e macellati

CASTEL VOLTURNO – Gli agenti della Polizia Municipale di Castel Volturno hanno individuato quella che è stata subito definita “la villetta degli orrori”.

Si tratta di una villa di 300 metri quadrati situata in via Tevere, in località Destra Volturno, dove venivano illegalmente macellati capi ovini.

Poco dopo mezzogiorno di ieri, mercoledì, gli uomini della municipale hanno fatto irruzione nella villa trovando all’interno due immigrati regolari africani S.D., di 39 anni, e J. V., di 36 anni che sgozzavano gli animali, poi lasciati in un secchio prima di esser destinati a rivenditori locali.

In un angolo del cortile sono state rinvenute capre e pecore pronte al macello. I due africani sono stati denunciati per macellazione clandestina, allevamento clandestino, sversamento illecito di rifiuti speciali pericolosi inquinamento ambientale.