SCOPERTA CHOC A SAN MARCELLINO. Cani rapiti e ritrovati con ferite da ago per i prelievi di sangue. Un cucciolo muore

SAN MARCELLINO/FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Sconvolgente scoperta in una zona San Marcellino e Frignano: cani rapiti e ritrovati con ferite da ago per prelievi, un cucciolo muore. In queste ore sui social è stato lanciato un terribile avviso, dove alcune volontarie animaliste hanno scoperto un fatto strano e preoccupante. A maggio, infatti, diversi cani di varie razze ed età, sono scomparsi, poi in questi giorni sono ricomparsi, con vistose ferite sulle zampe. Gli esemplari sembra che siano stati sottoposti a trasfusioni di sangue ed un cucciolo sia stato trovato morto. Al momento non si comprende lo scopo di tale azione e soprattutto ad opera di chi. C’è anche chi parla di riti satanici. E’ terribile vedere indifesi animali di cui si prendono cure le volontarie della zona, che sono riapparsi terrorizzati e con delle fasce intorno alle zampe dove vi sono stati inseriti aghi per il prelievo di sangue. Questo l’appello disperato di Linda Laiso : “Avviso importante a tutte le volontarie della provincia di Caserta: per favore fate girare questo post e taggate più persone possibili. Tra San Marcellino e Frignano si stanno divertendo a rubare i randagi e gli prelevano il sangue!!

In due giorni è già il secondo caso. Uno riguarda una cagnolina sterilizzata due settimane fa che non si trovava più. Dopo due giorni è riapparsa terrorizzata e con i prelievi fatti. Oggi le stesse volontarie hanno trovato il fratello di un cucciolo recuperato qualche giorno fa… morto. Cosa sta succedendo? Attenzione a lasciare i vostri cani liberi. L’essere umano non si smentisce mai”.