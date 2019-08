BAIA DOMIZIA (red.cro.) – Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio operati dai carabinieri di Baia Domizia e dal Nucleo Ispettivo di Lavoro di Caserta su oltre 20 esercizi commerciali visitati sono stati scoperti vari lavoratori in nero che hanno portato a carico del gestore una sanzione amministrativa pari a 3.600 euro per operaio. Sono state effettuate 15 perquisizioni ed elevate contravvenzioni per un importo di circa 10000 euro.