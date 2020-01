CAPUA – Come si apprende dalla pagina facebook della Polizia Locale di Capua , nella serata odierna gli agenti della Polizia Locale Giovanni Dallorto e Salvatore Rapido Ragozzino hanno colto in flagranza di reato C.M. di Sessa Aurunca mentre dalla sua auto scaricava rifiuti sul ciglio stradale della s.s. 7 Appia del comune di Capua. L’uomo è stato denunciato e sanzionato per un importo di 500 € per abbandono di rifiuti