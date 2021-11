LE FOTO. Scoperto allevamento lager di pitbull: tre persone denunciate

CASAL DI PRINCIPE– Da diverso tempo numerosi pitbull erano detenuti come bestie in un’area nella periferia di Casal di Principe, ma evidentemente per paura nessuno ha mai segnalato e preteso la salvezza di quei cani. Così il movimento “Stop Animal Crimes” nella persona di Antonio Colonna, si è recato sul posto e ha chiesto l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale che giunti in loco hanno accertato la presenza di 8 pitbull detenuti in condizioni di sofferenza drammatiche ovvero rinchiusi in un box colmo di feci e acqua sporca; altre cucce erano assi di legno marcescente e altre ancora di plastica completamente rosicchiata – segno di pesante maltrattamento psicologico degli animali – mentre alcuni cuccioli venivano rinvenuti in uno dei box e salvati in tempo. Gli animali sono stati prelevati e trasportati presso la struttura sanitaria convenzionata con il Comune. Denunciate 3 persone per il delitto di maltrattamento animale, così come accertato dal servizio veterinario intervenuto.