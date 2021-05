Scrisse al Provveditorato contro il lavoro della Preside. Assolto ex consigliere comunale

GIOIA SANNITICA (Lidia e Christian de Angelis) – Assolto Carlo Marotti ex consigliere comunale, perché il fatto non costituisce reato. Da poco sono state rese note le motivazioni del Giudice della Corte di Appello relativamente all’assoluzione di Carlo Marotti, per i fatti risalenti al 2013, quando la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Gioia Sannitica lo querelò per la lettera che il politico aveva inoltrato al Provveditorato di Caserta, al Ministero della pubblica istruzione chiedendo provvedimenti contro la stessa Preside per l’iniziativa intrapresa in merito alla gestione delle classi e dei plessi, oltre ad aver, all’epoca, affisso dei manifesti di dissenso su tale condotta. Orbene per il Giudice della Corte d’Appello il reato non si è consumato poiché il politico ha espresso il proprio dissenso in libertà senza offendere nessuno e quindi senza commettere reato, ma esprimendo come previsto dalla legge un’opinione sull’operato della dirigente scolastica.

La vicenda in un primo momento aveva visto esprimersi i Giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a favore della querelante, ma oggi la sentenza di Appello ha ribaltato la decisione, assolvendo l’imputato. Tanti sono i motivi evidenziati dalla difesa del politico locale, l’Avvocato Alessandro Barbieri, ma per Marotti è una vittoria, soprattutto sul piano morale, poiché lo stesso ha agito nell’interesse della comunità che rappresentava all’epoca dei fatti e dei bambini e dei loro genitori, viste le lamentele che lo stesso aveva accolto su alcune decisioni che non condivideva relativamente la gestione del plesso scolastico.