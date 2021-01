SCUOLA. Domani riaprono le superiori, ma ecco il modulo per far rimanere i figli a casa e proseguire con la DAD

CASERTA – Ormai è noto che le raccomandazioni del presidente della Regione Vincenzo De Luca inviate ai presidi siano state da questi raccolte, pur tra qualche mugugno, in considerazione del fatto che fino ad ora, utilizzando la facoltà che il governo ha dato sin dal primo momento della pandemia ai presidenti delle regioni, di varare delle misure più restrittive, aveva diserficato il calendario scolastico, ora entra nel merito dell’attività didattica che, come ricordiamo, è materia di totale competenza dei dirigenti scolastici e rispetto alla quale questi ultimi devono dar conto ai provveditorati e direttamente al ministero.

Ma in questa vicenda del coronavirus abbiamo visto di tutto e di più, quindi non ci stupiamo. Risultato: gira già un modellino attraverso cui i genitori potranno comunicare alla scuola di aver scelto di far restare a casa i propri figli, continuando con la didattica a distanza, in vista della riprese delle lezioni in presenza, da domani, primo febbraio, delle scuole superiori.

Qui sotto il modellino.

QUI SOTTO IL MODELLO PER LA SCELTA DELLA DAD

Il sottoscritto …, nato a — il — e residente in — n. —, studente frequentante l’anno….. presso il…….

PREMESSO

– che l’Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi, nonché diffuse situazioni di assembramento nei pressi degli istituti scolastici, pericolosi per il rischio di contagi connesso al mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;

– che la stessa Unità di crisi ha riferito di un trend in aumento del numero dei contagi e dei ricoveri di degenza Covid-19;

– che nell’Atto di richiamo n. 202 del 28.1.2021 la Giunta regionale della Campania ha raccomandato ai Dirigenti scolastici di consentire agli alunni di optare per la fruizione della didattica a distanza;

CHIEDE

gli sia concessa la fruizione dell’attività didattica a distanza per preservare l’incolumità propria e delle persone fragili con lui conviventi.