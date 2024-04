SCUOLA. Gimmi Cangiano (FdI): la proroga dei contratti Ata è un impegno mantenuto dal governo

C.S. – “La proroga così tanto attesa per i contratti del 6000 collaboratori scolastici legati al piano Pnrr e Agenda Sud è finalmente in arrivo grazie ad uno stanziamento di 14 milioni di euro a valere direttamente sul bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una decisione importante che non soltanto garantisce una continuità lavorativa a migliaia di lavoratori del comparto ATA, ma che soprattutto garantisce la continuità dei progetti delle Istituzioni Scolastiche in relazione alla programmazione del PNRR e di Agenda Sud, che così tanto stanno dando per contrastare la dispersione scolastica ed i divari territoriali.

Una risposta alle istanze che in tantissimi ci hanno affidato in questi mesi, che è arrivata grazie alla sinergia tra le forze politiche di maggioranza ed il Ministro Valditara, sempre attento e sensibile alle necessità del comparto scuola. Un impegno profondamente sostenuto da Fratelli d’Italia, che continua ad essere al fianco dei lavoratori, dei Docenti ed in generale dei bisogni della scuola. Avanti così: è questa la strada giusta”.

Lo dichiara il deputato di FdI Gimmi Cangiano, componente della Commissione Istruzione alla Camera.