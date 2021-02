Scuola, in Campania casi in aumento: domani si decide sul ritorno in Dad 4 Febbraio 2021 - 18:31

REGIONALE – Dopo aver registrato un aumento, seppur lieve, dei contagi, in seguito all’apertura con la didattica in presenza nelle scuole, in Campania si sta immaginando di creare delle misure tampone. Se n’è discusso oggi durante un incontro tra le aziende sanitarie, l’Unità di crisi regionale e il governatore Vincenzo De Luca, sui vaccini. Quello delle scuole sarà, invece, uno degli argomenti all’ordine del giorno domani, quando si riunirà l’Unità di crisi per valutare la curva dei contagi e prendere eventuali provvedimenti. Da quanto si apprende da fonti dell’Unità regionale, “si sta valutando l’andamento dei contagi e bisognerà analizzare bene tutti i dati che abbiamo. Ci saranno approfondimenti per capire quali sistemi di precauzione si potranno contemperare viste le esigenze didattiche”.