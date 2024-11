Scuola in sicurezza, 29 imprese si sfidano per i lavori alla Mazzini

Sarà a breve nominata la commissione che si occuperà delle fasi successive



SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Procedere ai lavori per garantire la sicurezza a scuola: è quanto intende fare l’Amministrazione comunale di Vito Marotta che ha appena chiuso la prima fase relativa alla ricerca di imprese interessate a procedere alle opere di servizi di architettura ed ingegneria per la scuola Mazzini” in viale Italia. In totale sono 29 gli imprenditori che aspirano all’incarico e che hanno presentato manifestazione di interesse. L’elenco, approvato dalla dirigente dei Lavori Pubblici, Valeria Mileva, è adesso al vaglio degli uffici. Sarà a breve nominata la commissione che si occuperà delle fasi successive e che dunque dovrà scegliere uno solo dei soggetti a cui affidare i lavori.