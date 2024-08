Segregata e ridotta in schiavitù, arrestato l’ex

Non si rassegnava alla fine della relazione con la madre dei suoi 4 figli

CURTI – La squadra mobile della questura di Caserta su disposizione del gip Lucia De Micco del tribunale di Napoli ha arrestato T.C., 34enne rumeno residente a Curti, perché ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, riduzione in schiavitù e tentata estorsione ai danni dell’ex convivente sua connazionale.

L’uomo, difeso dall’avvocato Ferdinando Letizia, era già stato in precedenza arrestato e condannato per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. L’uomo non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. La donna in questione era la madre dei suoi 4 figli, di età compresa tra 6 e 12 anni, e la vittima si era trasferita a Palermo