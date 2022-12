Segue le indicazioni del navigatore, ma il vicolo è strettissimo e…

Salvifico è stato l’intervento dei vigili del fuoco

SAN GREGORIO MATESE – E’ stata certamente una brutta disavventura per due turisti che nelle scorse ore avevano deciso di trascorrere un pezzo del loro weekend nell’area matesina.

Arrivati a San Gregorio Matese, non conoscendo le vie del paesino, hanno deciso di affidarsi a Google Maps.

Ma lo strumento di navigazione dell’azienda americana tende a mostrare delle criticità in alcuni luoghi meno trafficati e così Maps li ha indirizzati verso in vicolo minuscolo, dal quale non potevano più uscire.

La stradina, infatti, era talmente stretta che neanche era possibile aprire gli sportelli e così i due turisti sono rimasti bloccati con l’auto e intrappolati all’interno di essa.

Solo

l’intervento dei vigili del fuoco li ha liberati da quella strettoia.