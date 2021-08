SENZA FRENI INIBITORI. Un altro affidamento elettorale diretto di Carlo Marino a spese di tutti i cittadini. Quanto costerà alla città di CASERTA la sua campagna elettorale?

Continua a sorprendere il numero di affidamenti che il sindaco riesce a consegnare in piena campagna per le elezioni, come se fosse questo il momento in cui “incasare” la mano, stringendo così a sé professionisti, come ingegneri, avvocati, tecnici, che attraverso il loro studio, il loro lavoro possono avere un peso in termini di voti. L’impressione è che la tanto sbandierata “vittoria schiacciante” di Marino non sia né così certa, né così schiacciante

CASERTA – Non si fermano gli affidamenti del comune di Caserta a tecnici e professionisti, volti noti del capoluogo, con legami personali, amicali, e politici con chi gestisce il potere nella città, a partire dal sindaco di Caserta, Carlo Marino, volta per volta poi continuando con consiglieri e assessori.

Oggi parliamo di colui che avrà il compito di direttore dei lavori per la realizzazione degli interventi mirati all’abbattimento barriere architettoniche sulle strade comunali del capoluogo. Il vincitore è Antonio Milea, 50enne e casertano. Con un’l’offerta economica e un ribasso del 5%, da 14 mila e 782 euro, a 14 mila e spicci, si è aggiudicato l’affidamento per gestire questi lavori finanziati da contributi statali. Il documento è -ovviamente – firmato dal dirigente Francesco Biondi. Come spesso accade sulla procedura non sappiamo molto. Si parla di una richiesta di preventivo fatta dal comune, ma non sappiamo a quanti ingegneri o tecnici, anche se l’atto ha tutta la forma di un affidamento diretto e la cosa non ci sorprende più di tanto. Ciliegina sulla torta, come vedrete nel documento in fondo all’articolo, addirittura anche le date relative alla cronologia di questo affidamento sono errate, come se fossero inserite un po’ a caso.

Continua a sorprendere il numero di affidamenti che il sindaco Carlo Marino riesce a consegnare in piena campagna elettorale, come se fosse questo il momento in cui “incasare” la mano stringendo così a sé professionisti, come ingegneri, avvocati, tecnici, che attraverso il loro studio, il loro lavoro possono avere un peso elettorale, spingendo questa o quella lista chiaramente legato all’attuale primo cittadino. Non sappiamo se Milea, ingegnere apprezzato e che ha un nome per ciò che fa nel suo ambito, sarà un grande elettore per una Civica legata al candidato sindaco uscente o a quella del Partito Democratico, ciò che emerso, invece, è il buon rapporto umano tra l’ingegnere e il consigliere PD Andrea Boccagna. Chissà se, alla fine, Milea darà il suo voto e consiglierà familiari e conoscenti a scegliere il candidato democrats e quindi il sindaco la cui amministrazione gli ha appena affidato un lavoro da 14 mila euro.

E allora il nostro ragionamento può aver senso quando diciamo che Carlo Marino, in pratica, si sta pagando la campagna elettorale tramite affidamenti. Sta continuando – ripetiamo – a stringere il cerchio attorno a segno di tutti quei personaggi che in un modo o nell'altro, secondo lui, possono portargli un bacino di voti. Probabilmente, nonostante quello che dicono le persone a lui vicine, la "vittoria schiacciante" non è né così certa, né così schiacciante.

