Sequestrato impianto casertano di torrefazione del caffè. Denunciato il titolare

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise hanno effettuato una verifica, congiuntamente a personale specializzato dell’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta, presso uno stabilimento, sito in comune di San Cipriano d’Aversa, nel quale si effettuava la lavorazione del caffè per la produzione, il confezionamento, il commercio all’ingrosso ed al dettaglio, nonché l’importazione e l’esportazione.

Nel corso del controllo si è constatata una modifica sostanziale dell’impianto di torrefazione consistente nell’aumento della capacità di lavorazione della macchina senza alcuna comunicazione all’autorità amministrativa competente in materia di emissioni in atmosfera.

L’impianto di torrefazione è stato quindi sottoposto a sequestro preventivo ed il titolare è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver realizzato una modifica sostanziale nello stabilimento senza la prescritta autorizzazione nei riguardi delle emissioni in atmosfera.