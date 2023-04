Impossibile tracciare la chiara provenienza del prodotto

PRESENZANO – Sono state sequestrate decine di colombe pasquali all’interno di una ditta di Presenzano, nella zona montana della provincia di Caserta.

I carabinieri dei Nas hanno accertato come questi dolci, che sull’etichetta portava un riferimento ad un’altra impresa, operante nella zona dell’agro Aversano, non potevano provenire da tale società, che non si occupa di questa particolare merce.